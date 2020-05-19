Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusuANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı.

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu ANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı. Ankaralılar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Başkent'te koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saatlerinden evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19'da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Görüntü döükümü: Balkonlardan görüntü Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Genel ve detay Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın