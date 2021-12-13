Ankara'da Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu'nun büstü açıldı - Son Dakika

Bangladeş'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın büstü, doğumunun 100. yılında Ankara'da açıldı.

Çayyolu semtindeki Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'ndaki açılışa Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abul Momen, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atikur Rahman ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Büst açılışında konuşan Momen, 2021'in Bangladeş'in kuruluşunun 50. yılı, Bangabandhu'nun ise 100. doğum günü olduğunu belirterek, bağımsızlık sürecinde Bangladeş'e destek veren ülkelere teşekkür etti.

Bangabandhu'nun baskı ve ayrımcılığa karşı sesini yükselten en büyük Bangladeşli olduğunu dile getiren Momen, Bangabandhu'nun "Herkesle dost, hiç kimseye düşman" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Momen, Bangabandhu'nun Atatürk'ün cesaret ve liderliğinden ilham aldığını da belirterek, "Bangabandhu tüm hayatı boyunca özgürlük için çalıştı ve çabaladı. Ankara'da onun adını taşıyan cadde, Bangladeş'te de Atatürk adını taşıyan cadde sadece karşılıklı sevgi ve saygıyı değil iki ülke halkının birbirine yakınlığını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin de Bangabandhu'nun Atatürk'ün antiemperyalist fikirlerinden etkilendiğine, Türk halkının ise Bangabandhu'yu yüzyılın önemli liderlerinden biri olarak gördüğüne vurgu yaptı.

Kuzey Dakka Belediye Başkanı İslam da Bangladeş'in başkenti Dakka'da Atatürk'ün adını taşıyan bir cadde bulunduğunu, adını taşıyan bir park ile Atatürk büstü açılışının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı girişindeki büst, Momen, Şahin ve diğer davetlilerin katılımıyla açıldı.