Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi yakalandı (2) - Son Dakika

EMNİYETE GETİRİLDİ

Ankara'da görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alıp kaçtıktan bir gün sonra yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., sorgulanmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis eşliğinde araçtan indirilen Ayhan B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Şirket için yaptım şirket. Şirket ile ortak çalışıyorum. Genelde böyle işleri yapıyorlar, bana para vaat ettiler" dedi. Polislerin iki ayrı poşette taşıdığı 4 milyon 400 bin TL de emniyete götürüldü.