Başkentte bankaya soygun girişimi - Son Dakika

Başkentte bankaya soygun girişimi

14.12.2020 10:43
Başkentte bankaya soygun girişimi, System.String[]

Ankara'da sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenilen banka soygunu girişimi esnasında güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenilen banka soygunu girişimi esnasında güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu esnada bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Ankara Valiliğinden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

-İHA-

Başkentte bankaya soygun girişimi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentte bankaya soygun girişimi - Son Dakika


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