Son Dakika Haberleri: Ankara'da, 'barış pınarı harekatı'nı protesto eden hdp'lilere müdahale: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da, 'barış pınarı harekatı'nı protesto eden hdp'lilere müdahale: 11 gözaltı

Ankara'da, 'barış pınarı harekatı'nı protesto eden hdp'lilere müdahale: 11 gözaltı

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi...

Ankara'da, 'barış pınarı harekatı'nı protesto eden hdp'lilere müdahale: 11 gözaltı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan HDP'li bir grup, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP'li vekiller Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP'li bir grup slogan atmaya başladı.

11 GÖZALTI

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı
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