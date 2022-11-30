Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

30.11.2022 01:33

Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybeden moto kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybeden moto kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun dorsesinden yola şeker pancarı küspesi döküldü. Yola dökülen küspeyi fark edemeyen moto kurye sürücüsü Hasan Önal motorunun hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda Önal ve motor savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen moto kurye Tolunay Akın, "Bugün burada bir arkadaşımız canını kaybetti. Yarın bizim başımıza, motor kullanan herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu bariyerler yüzünden arkadaşımız canından oldu. Kamyoncunun birisi şeker pancarı küspesini yola döktü. Arkadaşımız o küspeye takılıp, burada bariyerleri görüyorsunuz herkesin halkın bildiği tabirle katil bariyer, motorcu kaydığı zaman direkt bu bariyerlere giriyor. Burası kapalı olsa daha güzel, belki kolunu kıracak, bacağını kıracak ama ölmeyecek. Bu bugün bir arkadaşımız, yarın ben, yarın bir başkası, hepimizin çoluğu çocuğu var, biz keyfimizden bu işi yapmıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti - Son Dakika

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