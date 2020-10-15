Ankara'da baro seçiminin ertelenmesine ilişkin açılan dava reddedildi - Son Dakika

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Ankara Barosu'nun olağan genel kurulun ertelenmesine ilişkin açtığı yürütmeyi durdurma davasını reddetti.

Ankara Barosu, Ekim ayında yapılması planlanan olağan genel kurulun gerçekleştirilmesini engelleyen Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali için dava açmıştı. Ankara 5. İdare Mahkemesi, Ankara Barosu'nun yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Mahkeme kararında, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında idare mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükmü bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA