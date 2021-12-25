Son dakika haber... Araç panjuruna sıkışan yabani şahini jandarma kurtardı - Son Dakika

Ankara'da bir aracın panjuruna sıkışan yabani şahin jandarma tarafından kurtarıldı.

Ankara Çevre Yolu'nda, park halinde bulunan bir aracın panjuruna sıkışan yabani şahinin baş kısmı, araç sürücüsünün yardım talebi üzerine Çankaya Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan yabani şahin, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)