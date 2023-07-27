Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, başı yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle alt kata malzeme indirilmeye çalışıldığı sırada, 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.