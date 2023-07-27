Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti

27.07.2023 19:43

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki bir çocuğun başı asansör ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, başı yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle alt kata malzeme indirilmeye çalışıldığı sırada, 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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