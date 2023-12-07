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Başıboş köpekler çocuğa saldırdı, yardıma koşan vatandaşın anlattıkları kan dondurdu: Paramparça etmişlerdi, resmen yemişler çocuğuçocuğa saldırdı - Son Dakika
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Başıboş köpekler çocuğa saldırdı, yardıma koşan vatandaşın anlattıkları kan dondurdu: Paramparça etmişlerdi, resmen yemişler çocuğuçocuğa saldırdı

Ankara'da sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan bir vatandaş, "Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" dedi.

07.12.2023 - 14:12,  Güncelleme: 14:28
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Ankara'da, okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞU BOŞ ARAZİDE SÜRÜKLEDİLER

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana gelen olayda dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Başıboş köpekler Ankara'da okula giden çocuğa saldırdı

"GİTTİĞİMDE ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLARDI"

Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, "Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" şeklinde konuştu.

Başıboş köpekler Ankara'da okula giden çocuğa saldırdı

"HER TAŞIN DİBİNDE BİR KÖPEK VAR"

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, "Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"BENİ DE PARÇALAYACAKLARDI"

Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, "Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

Başıboş köpekler Ankara'da okula giden çocuğa saldırdı

TALİHSİZ ÇOCUK ÖLÜMLE PANÇELEŞİYOR

Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi. Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: haydi hayvan hakları savunucuları nerdesiniz??? Yanıtla 160 5
  • Ayten Karaç: Öyle diyince cocuk bisey yapmistir durana hayvan saldirmaz diyorlar hayvanlarada sevgimiz saygimiz var ama Allahin yarattigi ustun varlik insandir oncelik insandir bunu ayristiramayan insanlar var 15 2

Ankara, Çocuk, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş köpekler çocuğa saldırdı, yardıma koşan vatandaşın anlattıkları kan dondurdu: Paramparça etmişlerdi, resmen yemişler çocuğuçocuğa saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş köpekler çocuğa saldırdı, yardıma koşan vatandaşın anlattıkları kan dondurdu: Paramparça etmişlerdi, resmen yemişler çocuğuçocuğa saldırdı - Son Dakika
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