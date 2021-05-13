Başkentte Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı - Son Dakika

Ankara'da Kocatepe ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

Cemaate Kovid-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.

Namazın ardından cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrıldı.