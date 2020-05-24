Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu - Son Dakika

Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULDU

Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

ERBAŞ BAYRAM HUTBESİNİ OKUDU

Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

ÖĞLE VE İKİNDİ VAKİTLERİ CAMİDE KILINACAK

29 Mayıs Cuma günü camilerin kademeli olarak cemaatle ibadete açılacağını söyleyen Erbaş "Sadece öğle ve ikinci vakitlerinde camilerimizde namaz kılacağız. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimizle hastalık belirtisi taşıyan kardeşlerimiz biraz daha sabredecekler" ifadelerini kullandı.