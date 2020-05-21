Ankara'da bayram öncesi market ve pazarlarda yoğunluk - Son Dakika

Ankara'da bayram öncesi market ve pazarlarda yoğunluk
Ankara'da bayram öncesi market ve pazarlarda yoğunlukANKARA'da, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.
Ankara'da bayram öncesi market ve pazarlarda yoğunluk
ANKARA'da, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 23-26 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yarın saat 24.00'da başlayacak kısıtlama öncesi Başkent'te market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Bugün erken saatlerden itibaren market ve pazarlara akın eden vatandaşlar, ihtiyaçlarını alarak 4 günlük süreç için hazırlık yaptı. Bu arada sınırlı sayıda müşteri alındığı için market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren vatandaşlar, alışveriş yapabilmek için uzun süre bekledi. Ulus'taki sebze-meyve halinde de yoğunluk oluşmasına karşı önlem alındı. Polis ve zabıta ekipleri, halin girişini kapatarak içeriye sınırlı sayıda vatandaş aldı. Polisler ayrıca hale gelen vatandaşlara ateş ölçümü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:05 Kaynak: DHA
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