Ankara'da bayram tatilinde 18 bin polis ve jandarma görev yapacak - Son Dakika

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçmesi için 18 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Valilik, bazı noktalarda yolların kapalı olacağını da belirterek sürücüleri uyardı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi. Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince yol yapım çalışmaları devam etmekte olan bölgelerde sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, çalışmalardan dolayı bazı noktalarda yolların kapalı olacağı bildirildi. Kapalı olacak yollar ise şöyle açıklandı:

"Beypazarı yolu Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 karayolu kontrolsüz kavşağı, İstanbul yolu Veterinerlik, Selpa Sanayi Sitesi, Nurol, İmrendi ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı Tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe-İğdir arası dönüş, Tır Parkı kavşağı, Uğurlu köyü kavşağı, Konya yolu TŞOF Kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı, Maliye noktası ve Roketsan Kavşağı'nın 13 Temmuz 14.00'ten 27 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyer ile geçişleri kapatılacak olup, bu noktalarda trafik akımı transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Samsun, Eskişehir-Ankara yollarında, İstanbul-Ankara otoyolu girişinde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilecektir."

Kurban Bayramı süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri, helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergahlarında drone ile havadan trafik denetimi de icra edilecek. Vatandaşlara kısa mesaj bildirim sistemi üzerinden muhtelif zamanlarda bilgilendirme yapılacak.

Kurban Bayramı tatili süresince Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yaklaşık 15 bin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 3 bin 103 personel görev alacak. - ANKARA