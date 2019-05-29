Son Dakika Haberleri: Ankara'da bayram tedbirleri
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Ankara'da bayram tedbirleri

30 dakika önce

Ramazan Bayramı süresince havalimanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içinde trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için gerekli önlemler alınacak.

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Ramazan Bayramı süresince havalimanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içinde trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılarak vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için gerekli önlemler alınacak.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bayram süresince il genelinde ve karayollarında personel sayısını artırarak çeşitli önlemler alacağı belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetleneceği belirtilen açıklamada, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin bayram süresince göreve hazır halde nöbetçi memurluklarını vatandaşların müracaatlarına açık tutacakları, toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden planlanacağı belirtildi.
Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıkların ilgili birimler tarafından planlandığı belirtilen açıklamada, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatın bayram süresince hazır bulunacağı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin yoğun şekilde denetleneceği vurgulandı.
Ayrıca Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, bütün yolların bayram boyunca ulaşıma açık tutulacağı, yol bakım ve onarımlarının bu süre zarfında durdurulacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Ankara, Güncel
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