Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR - Son Dakika

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Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR
6 saat önce
Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldıANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı
ANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk en düşük seviyeye indi. Alışveriş merkezlerinde bulunan birçok mağaza da geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Kentte bugün de bazı alışveriş merkezleri, yöneticilerin aldığı karar ile geçici olarak kapatıldı. Kararın ardından alışveriş merkezlerinin boş kalan otoparkları, havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:42 Kaynak: DHA
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