Ankara'da bebek arabasıyla yolda yürüyen anne ve 3 çocuğuna araba çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da bebek arabasıyla yolda yürüyen anne ve 3 çocuğuna araba çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

17.04.2023 16:12

Konya'da yaşanan trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasıyla birlikte üç çocuk, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol kavşağı istikametinden Meram İtfaiye Merkezi istikametine seyir halinde olan H.S.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne, yanında yürüyen çocuk ve bebek arabasında bulunan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan anne ve çocukları yaralandı.

DURUMLARI KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Anne ve bebek arabasındaki çocuklara otomobil çarptı! O anlar kamerada

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve çocukların yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası kadın sürücü H.S.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve bebek arabasındaki çocuklara otomobil çarptı! O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bebek arabasıyla yolda yürüyen anne ve 3 çocuğuna araba çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bebek arabasıyla yolda yürüyen anne ve 3 çocuğuna araba çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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