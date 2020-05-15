Ankara'da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı - Son Dakika

Ankara'da yeni doğum yapan anneyi 'çocuğuna ben bakarım sen dinlen' cümleleriyle kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Olay, Pazartesi günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirme odasında emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı. S.P. isimli kadın kendine güveni sağladıktan sonra yabancı kadına 'Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim' dedi. Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P. çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F. uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P. bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı. Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman, 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren yabancı uyruklu kadın Z.F. ve eşi H.A.'nın ifadesi alındı. Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri S.P.'nin bir ticari taksiye çocukla bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.P.'nin Mamak'taki evi tespit edildi. İkametgahına yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı, bebeğin de ikamette olduğu tespit edildi. Kaçırılan bebek, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)