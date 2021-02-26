Ankara'da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taş ocağında bekçilik yapan İ.A. adlı şahsın bir süredir yanında kalan S.O. adlı şahısla birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını tespit etti. Yaşanan tartışma sonrasında S.O isimli vatandaşın İ.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüğü belirlendi. S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Hollanda parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti, Türkiye'den jet yanıt geldi

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu