Son Dakika Haberleri: Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı - Son Dakika

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı

6 saat önce

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı -Bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçan şahıs yakalandıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı

-Bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçan şahıs yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Çankaya ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çankırı Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışan bir vatandaş, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sonucu darp edildi. Darp ettikleri vatandaşın silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi.

Kaçan şüpheli yakalandı

Bekçinin silahını alarak 34 LB 2348 plakalı otomobil ile kaçan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Çankırı Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobilin önünü kesen polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. O sırada otomobilde bulunan 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın kullandığı otomobili detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri daha sonra otomobili çekici marifetiyle kaldırdı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı

Çankırı, Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]