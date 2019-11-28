Son Dakika Haberleri: Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı - Son Dakika

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.


Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışan bir vatandaş, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sonucu darp edildi. Darp ettikleri vatandaşın silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi.


Kaçan şüpheli yakalandı


Bekçinin silahını alarak 34 LB 2348 plakalı otomobil ile kaçan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Çankırı Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobilin önünü kesen polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. O sırada otomobilde bulunan 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın kullandığı otomobili detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri daha sonra otomobili çekici ile kaldırdı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak
Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]