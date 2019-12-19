Ankara'da belediye başkanları AA'nın

Başkentin üç ilçe belediye başkanı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan haber, yaşam ve spor kategorilerini inceledi.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" isimli fotoğraflarını oyladı.

Makam odasında oylamaya katılan Keçiören Belediye Başkanı Altınok ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını beğendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Taşdelen, Altınok ve Şimşek, başarılı çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik etti.