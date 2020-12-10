Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (3) - Son Dakika

Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, belediye çalışanı R.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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