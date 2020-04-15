Ankara'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Başkentte, Altındağ ilçesindeki bir apartmanda yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Hacettepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda tek başına yaşayan yaşlı kadının evinde temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, daha önce de 2 kez temizledikleri adeta "çöp ev" olmuş daireden 2 kamyon atık çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, temizlik ekibinin koruyucu önlemler alarak eve müdahale ettiğini belirtti.

Polisin de çalışmaya destek verdiğini kaydeden Balcı, "Aynı evde 3'üncü kez temizlik yapıyoruz. Buna rağmen evden 2 kamyon dolusu çöp çıktı. Temizlik çalışmasının ardından ekiplerimiz, salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Apartman sakinleri zaten koronavirüs nedeniyle tedirgindi. Kendilerini bir nebze de olsa rahatlattık." ifadelerini kullandı.