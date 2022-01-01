Ankara'da belediye otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan belediye otobüsü kontrolden çıkarak iki aracın üzerine devrildi. Ardından belediye otobüsünün üzerine devrildiği iki araca arkadan otomobil çarptı. 14 kişinin yaralandığı kazanın görgü şahidi Fatma Karataş, "Otobüsün havalanarak üzerimize doğru uçtuğunu gördüm. Çok korktuk. Böyle bir şey filmlerde olur" dedi.

Kaza, saat 20.30 sırlarında Etimesgut ilçesine bağlı Bahçekapı Mahallesi İstanbul yolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. kontrolündeki 06 BS 9537 plakalı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.Y. kontrolündeki 06 BY 7114 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan belediye otobüsü, 06 SBM 63 ve 06 CLG 694 plakalı iki otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca 34 DCK 683 plakalı otomobil ise belediye otobüsünün üzerine devrildiği iki araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan belediye otobüsü ve araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"OTOBÜSÜN HAVALANARAK ÜZERİMİZE DOĞRU UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Fatma Karataş, "Biz kırmızı ışıkta duruyorduk. Otobüsün havalanarak üzerimize doğru uçtuğunu gördüm. Öleceğiz dedim. Çok korktuk. Biz arabada 5 kişiydik. Ufak tefek ağrılarımız var ama Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Çok korktuk. Böyle bir şey filmlerde olur" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)