Son Dakika Haberleri: Ankara'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesine bağlı Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek bahçeye girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kaza hakkında soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Etimesgut, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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