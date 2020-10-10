Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı - Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı

10.10.2020 11:50

- Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı Başkent'te belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

- Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı

ANKARA - Başkent'te belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde seyreden Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yol üzerinde bulunan üst geçide ait asansöre çarpması sonucu yola savruldu. Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla belgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Şöför yaralıyım kurtarın diye bağırıyordu"

Olayın görgü tanığı olan esnaf Mustafa Danacı, "Olay anında buradaydık. Şiddetli bir ses duyduk. Yer yerinden oynadı. Biz hemen çıktık. Şöför 'Yaralıyım kurtarın diye bağırıyordu' ön kapı açılmayınca orta kapıdan içeri girdik. Yaralıları çıkardık. Daha sonra ambulanslar geldi. O anda 2 tane hemşire geçiyordu buradan. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Gerekini yaptık. Fakat şoförü çıkarmadık" ifadelerini kullandı.

Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı

Başkent, Ankara, Sabah, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı - Son Dakika

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