Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1) - Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
10.10.2020 09:38
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)ANKARA'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı.
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
ANKARA'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
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Muhammet BAYRAM/ ANKARA,
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