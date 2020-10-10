Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1) - Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
10.10.2020 09:52
ANKARA'da kontrolden çıkan belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı.
ANKARA'da kontrolden çıkan belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
Son Dakika Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu