Belediye otobüsünde kavga! Ayırmak isteyenler de nasibini aldı

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki en yakın rakibine fark attı

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak- Ulus otobüsünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARAYA GİREN KİŞİ DE VURMAYA BAŞLADI

Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.