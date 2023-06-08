Belediye otobüsünde kavga! Ayırmak isteyenler de nasibini aldı - Son Dakika
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Belediye otobüsünde kavga! Ayırmak isteyenler de nasibini aldı

08.06.2023 15:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak-Ulus otobüsünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak- Ulus otobüsünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARAYA GİREN KİŞİ DE VURMAYA BAŞLADI

Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsündeki kavga kamerada
Belediye otobüsündeki kavga kamerada
Kaynak: DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kavga, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye otobüsünde kavga! Ayırmak isteyenler de nasibini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye otobüsünde kavga! Ayırmak isteyenler de nasibini aldı - Son Dakika
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