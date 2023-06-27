Ankara'da Berber Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da Berber Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Ankara'da Berber Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

27.06.2023 13:08

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir berber olan Serdar Ertürk, arkadaşı Mücahit Altay ile tartıştıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Altay gözaltına alındı ve ilk ifadesinde alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA'da berber Serdar Ertürk (47), tartıştığı arkadaşı Mücahit Altay (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Altay, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Berber Serdar Ertürk, kendine ait dükkanda çalışırken, yanına arkadaşı Mücahit Altay geldi. Burada iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Altay, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, Ertürk'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Ertürk'ün öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Serdar Ertürk'ün cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Altay ise polis tarafından gözaltına alındı. Altay, ilk ifadesinde alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Görgü tanıklarından Zeynel Yeldelenler, "Berber ile ona saldıran kişi yıllardır arkadaşlarmış. Aralarında bir tartışma çıkmış. Bıçak ya da ustura ile saldırmış. Saldırgan, 'ben burada uyuşturucu sattırmam' diye bağırıyordu" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
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Ankara, Piyade, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Berber Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


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