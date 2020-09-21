Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDIKeçiören ilçesi Osmangazi Mahllesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak hastaneye kaldırılan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı.
YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDI
Keçiören ilçesi Osmangazi Mahllesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak hastaneye kaldırılan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar içeride mahsur kaldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada, Ahmet Ö. hayatını kaybederken, Fırat Ö. de yaralanmıştı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Caner ÜNVER, Ferhat EKİNCİ/ANKARA,
Son Dakika Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı