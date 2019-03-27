Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı