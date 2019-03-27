Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

 

Olay, gece saat 01.30 sıralarında İşçi Blokları Mahallesi 1516. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Atakan K., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışma yaşadı. Giderek büyüyen tartışmanın ardından şüpheli kişi, Atakan K.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Karnından yaralanan Atakan K., caddede bulunan bir eğlence mekanına sığındı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Atakan K.'ya ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

 

Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:21 Kaynak: DHA

İşçi, Çankaya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanından Yavaş'a: Aday Yaptığımız Gün Kaybettik Yargıtay: Zorla İstifa Ettirilen İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir Belediye İşçisi, Mesai Arkadaşına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:16:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]