Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bin 277 Hurda Araç Teslim Alındı

Ankara'da Bin 277 Hurda Araç Teslim Alındı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim aldığı hurda araç sayısının bin 277'ye ulaştığı bildirildi.

Ankara'da Bin 277 Hurda Araç Teslim Alındı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim aldığı hurda araç sayısının bin 277'ye ulaştığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hurda araç teslim süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasının ardından başvuru sayında artış yaşandı.

2018 sonu itibarıyla başvuranların sayısı bin 390'ı bulurken, teslim alınan araç sayısı bin 277'ye ulaştı.

Eski teknolojiyle üretilmiş, çevre kirliliği, trafik akışını yavaşlatma gibi birçok olumsuz etkisi bulunan eski araçların teslimi, Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü bünyesinde Etimesgut'ta kurulan araç teslim yerine bedelsiz olarak yapılabiliyor.

1998 model ve 16 yaş arası araçlarını teslim eden mükellefler, yeni araç alımlarında ÖTV indiriminden,1997 model ve daha eski araçlarını teslim edenler ise hem ÖTV indirimi hem de vergi affından faydalanıyor.

Yetkililer, ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen mükelleflerin notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın uygulama kapsamında olduğuna dair belge alması gerektiğini ve motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi gerektiğini ifade etti.

Araç sahiplerinin, noterden belgelerini aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Etimesgut, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Araç, Ekonomi
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