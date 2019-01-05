Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bin Polisin Katılımıyla Narkotik Uygulaması Yapıldı

Ankara'da Bin Polisin Katılımıyla Narkotik Uygulaması Yapıldı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Ankara'da Bin Polisin Katılımıyla Narkotik Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Narkotik, Güncel
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