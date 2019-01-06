Son Dakika Haberleri: Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı, System.String[]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:00 

Altındağ, Ankara, Ekonomi
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