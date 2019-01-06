Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı
1 saat önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:00
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