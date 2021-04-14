Ankara'da binanın bodrum katındaki evde tüp patlaması sonucu 1 kadın yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın bodrum katında meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kadın hafif yaralandı, binada maddi hasar oluştu.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Etlik Mahallesi Hasandağ Sokak'taki apartmandan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlarca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, patlamanın bodrum katında meydana geldiğini, apartman sakini Bağdat B'nin hafif yaralandığını belirledi.
Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Maddi hasarın oluştuğu binada inceleme yapan bomba uzmanları, patlamanın yaralanan kadının bodrum kattaki evinde bulunan mutfak tüpünü kontrol ettiği sırada meydana geldiğini belirledi.
Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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