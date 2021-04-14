Ankara'da binanın bodrum katındaki evde tüp patlaması sonucu 1 kadın yaralandı - Son Dakika

Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Maddi hasarın oluştuğu binada inceleme yapan bomba uzmanları, patlamanın yaralanan kadının bodrum kattaki evinde bulunan mutfak tüpünü kontrol ettiği sırada meydana geldiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipler, patlamanın bodrum katında meydana geldiğini, apartman sakini Bağdat B'nin hafif yaralandığını belirledi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Etlik Mahallesi Hasandağ Sokak'taki apartmandan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlarca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ankara 'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın bodrum katında meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kadın hafif yaralandı, binada maddi hasar oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı

9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı

Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt

Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi