Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı

21.06.2022 09:17

Ankara'da otomobille geldikleri caddede tartışan H.K., kız arkadaşı Z.D.'ye sokak ortasında şiddet uyguladı. Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçarken polis tarafından emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı.

BOĞAZINI SIKTI

Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Söğütözü, Çankaya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı - Son Dakika
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