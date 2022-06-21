Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Söğütözü, Çankaya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı - Son Dakika

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