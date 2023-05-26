Ankara'da bir ağacı döven adamın görüntüleri kısa sürede viral oldu - Son Dakika
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Ankara'da bir ağacı döven adamın görüntüleri kısa sürede viral oldu

26.05.2023 10:03

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, bir adamın yanından geçen vatandaşların bakışlarına aldırış etmeden kaldırımın üzerinde bulunan ağacı tokatladığı anlar yer aldı.

Sosyal medya Ankara'nın Keçirören ilçesinde çekilen videoyu konuşuyor. Yolda yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden bir ağacı tekme tokat döven şahsın görüntüleri kısa sürede viral oldu.

VATANDAŞLARIN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde bir vatandaşın kaldırımın üzerinde bulunan ağacı tokatladığı anlar yer alırken, yanından geçen kişilerin neden böyle bir harekette bulunduğunu anlamadıkları adama bakışları dikkatlerden kaçmadı.

AĞACIN KARŞISINDA DİKİLİP ARA ARA TOKAT ATTI

Dakikalar boyunca devam eden videoda, aynı şahsın ağacın karşısında ayakta dikildiği ve ara ara tokatlar atmaya devam ettiği görüldü.

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Sosyal Medya, Keçiören, Güncel, Son Dakika

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