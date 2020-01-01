Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldü

6 saat önce

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldü, System.String[]

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karapürçek, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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