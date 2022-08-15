Ankara'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika
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Ankara'da çatı yangını korkuttu

15.08.2022 21:17
Ankara'da çatı yangını korkuttu

Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dol anlar yaşattı.

Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dol anlar yaşattı.

Yangın, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumandan etkilenen vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Apartman sakinleri yangının restoranın bacasından çıktığını iddia etti.

Apartman sakinlerinden Umut Yasin Akay, dumanı fark ettikten sonra ekiplere haber verdiğini belirterek, "Yangın çıktığını bildirmemişler. Kim olduklarını bilmiyorum, doğru su yangını söndürmeye çalışmışlar. Sonrasında biz dumanı fark edip, evler duman dolduğu için itfaiyeyi arıyoruz. Bacadan çıktığını tahmin ediyoruz. Çünkü baca tarafı yanıyordu, itfaiye geldiğinde yaklaşık bir buçuk saat bacayı söndürmeye çalıştı. Sonrasında ortasında çok fazla alev vardı. Oraya bina sakinleri çok fazla eşya koymuş" ifadelerini kullandı.

Yangının çatıda başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü aktaran dükkan sahibi İsa Ataç ise, "Yangın yukarıda başladı. Rüzgar olduğu için biraz dağılmaya başladı. İtfaiye geldikten sonra müdahale etti ama yetersiz kaldı. Yangın diğer tarafa gelince ikinci araç geldi ve söndürmeye başladı. En büyük alev asansörün olduğu yerde çıktı. Şu an elektrik ve doğalgazı kapattık. Şu an bina rezil durumda, şelale gibi su akıyor dükkanın içinde" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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