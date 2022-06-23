ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 10 buçuk kilo eroin ile 1 buçuk kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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