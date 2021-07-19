Üye Girişi
ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI - Son Dakika

ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

19.07.2021 12:24

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu Gençlik Kolları (Genç Memur-Sen) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, İsrail'in yaptığı zulmü kınayarak, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu Gençlik Kolları (Genç Memur-Sen) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, İsrail'in yaptığı zulmü kınayarak, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

İsrail Büyükelçilği Konutu önünde bir araya gelen grup, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Filistin'e destek açıklamasında bulundu. 'Kudüs İslamındır!' yazılı pantkartlar ve Türkiye ile Filistin bayrakları açan grup, "Kanımız aksa da zafer İslam'ın" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, İslam Birliği'nin harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Eğer işbirliğine gidilmezse, sivil direnişlerin ortaya çıkacağını belirten Şanver, "Bu sivil direniş karşısında ne İsrail ne de onun işbirlikçileri karşı duramayacaktır" dedi. Şanver, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Müslüman devletlerden ve Müslüman devletlerin liderlerinden şunu bekliyoruz. Siyonizmin topraklarında büyükelçilik açmak için değil, onun yeni kurulan hükümetine tebrik telefonları açmak için yarışa girmenizi değil, bir an evvel İslam Birliğini kurmanızı ve başta Filistin olmak üzere, Suriye, Irak, Mısır, Doğu Türkistan ve adını sayamadığımız birçok Müslüman beldedeki işgalci siyonizmin ve uzantılarının işgalini ortadan kaldırmak için yarışa girmenizi istiyoruz."

'SİYONİST OLUŞUMLAR, SİSTEMATİK SALDIRILAR DÜZENLEMEKTEDİR'

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Başkara da, Filistinlilerin aşama aşama Mescid-i Aksa'nın etrafından çıkartıldığını ifade ederek, aşırı sağcı siyonistler tarafından Aksa'ya saldırılar düzenlendiğini belirtti. Başkara, "Düzenlenen saldırılara karşı direnen Filistin'in yiğit evlatlarına saldırılar yapılmaktadır. Ramazan Bayramı'na saldırılar ve katliamlarla girerken 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinli kardeşemizin şehit olduğu Harem-i Şerif yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya. Tapınak grubu adıyla organize olan bu siyonist oluşumlar, doğrudan iktidarın ortağı olduğu sistematik saldırılar düzenlemektedir. Kudüs'e nefes aldırmak istemeyen terör devletinin aralıksız saldırıları karşısında bütün dünya büyük bir sessizlik içindedir. Birleşmiş Milletler susuyor, sözde medeni dünya susuyor, Uluslararası toplum susuyor" dedi.

İsrail'in yakın zamanda yıkıma uğrayacağını belirten Başkara, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütü devleti İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Bir gün gelecek, kalkacağız ayağa ve tekrar direneceğiz. Direniş ateşiyle gelecek Aksa'nın ümmetle kavuşması. İşte o gün bugündür, bugün direniş günüdür. Cinayet şebekesi İsrail'in Filistin topraklarındaki vadesi dolmaktadır. Bu bir seferberlik çağrısıdır. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Rize, Edirne. Bugün 81 ilde bütün kalpler Kudüs için atmakta, meydanlar gençler eliyle Kudüs için dolmaktadır. İsrail şunu unutlamalıdır ki; bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Filistin için bedeller ödedik, Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezidir ve bizler yeniden bedeller ödemek için hazırız."

ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI
ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI
ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI
ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Filistin, İsrail, Ankara, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi 12:12 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü 11:43 Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 11:26 Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş

Son Dakika Haberleri
12:26 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
12:11 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi
12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor         
12:27
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart         
11:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 13:23:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA'DA BİR ARAYA GELEN STK'LAR, FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement