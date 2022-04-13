Ankara' da bir baro tarihte ilk defa iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Ankara' da bir baro tarihte ilk defa iftar programı düzenledi

13.04.2022 17:13

Ankara 2 No'lu Barosu, tarihte ilk defa bir iftar programına imza attı. Programla ilgili konuşan Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, "Ben ilk defa böyle bir programa katıldım ancak Adalet Bakan Yardımcımız için de ilk olmuş. Bu bizim için önemliydi" diye konuştu.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Ankara 2 No'lu Baro tarafından düzenlenen iftar programı 600'den fazla avukatı bir araya getirmiş ve görevde 50 yılı aşan avukatlar bile Ankara'da ilk defa bir baro tarafından düzenlenen iftar programına katıldıklarını söylemişlerdi.

GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, Ankara Adliyesi'nde bulunan makamında Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat'a değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "5 Nisan'da avukatlarımızın bir araya gelmesini sağlayarak, birliktelik programına imza attık. Aynı yaklaşımı 8 Mart'larda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bizim için avukatlar günü önemliydi. Bu yıl Ramazan'a denk geldi ve Ramazan olunca da aklımıza iftar geldi. 5 Nisan'da 600'e aşkın meslektaşımızla bir araya geldik. Ben 22 yıllık meslek yaşamımda ilk kez böyle bir iftara eşlik ediyorum ama Adalet Bakan Yardımcımız da ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını söyledi. Bunlar da bizim için sevindirici bir durum oldu" diye konuştu.

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