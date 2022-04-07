Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak'ta bir depoda 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde bir depoda bandrolsüz boş makaron olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.
Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika