Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

07.04.2022 12:47
Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak'ta bir depoda 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak'ta bir depoda 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde bir depoda bandrolsüz boş makaron olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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