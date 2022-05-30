Ankara'daki Genelkurmay Kavşağı'nda, içinde çok sayıda yolcu bulunan bir dolmuş, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Dikmen'den Kızılay yönüne seyir halinde olan 06 J .211 plakalı dolmuş, bugün öğleden sonra, Genelkurmay Kavşağı'nda başka bir araçla çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre; dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza sonrası çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, Ankara Trafik isimli sosyal medya hesabında yayınlandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika