Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var

30.05.2022 18:46

Ankara’daki Genelkurmay Kavşağı’nda, içinde çok sayıda yolcu bulunan bir dolmuş, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Ankara'daki Genelkurmay Kavşağı'nda, içinde çok sayıda yolcu bulunan bir dolmuş, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dikmen'den Kızılay yönüne seyir halinde olan 06 J .211 plakalı dolmuş, bugün öğleden sonra, Genelkurmay Kavşağı'nda başka bir araçla çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre; dolmuşta bulunan çok sayıda yolcu, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sonrası çevredekiler tarafından çekilen görüntüler, Ankara Trafik isimli sosyal medya hesabında yayınlandı.

Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var

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Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
Kaynak: ANKA

Genel Kurmay, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Bir Dolmuş Genelkurmay Kavşağı'nda Kaza Yaptı. Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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