Ankara'da bir evde düğmeye basılınca patlama meydana geldi - Son Dakika

Ankara'da bir evde düğmeye basılınca patlama meydana geldi

Ankara\'da bir evde düğmeye basılınca patlama meydana geldi
Son Güncelleme: 29.09.2023 13:10

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, patlamanın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Patlamanın nedeni elektrik anahtarının düğmesine basılmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

'DÜĞMEYE BASINCA PATLAMA OLMUŞ'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, patlamanın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Demir, evde Fatıma Köse ve eşinin yaşadığını belirterek, "Eşi inşaatta bekçilik yapıyormuş ve o sırada işteymiş. Elektrik anahtarının düğmesine basmasıyla birlikte patlama meydana gelmiş. İtfaiyemizin soruşturması sürüyor. Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenip, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Ekipler de incelemelerde bulunuyor. Binada 12 daire varmış. Vefat eden kadın daha 10 gün önce taşınmış bu apartmana" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da bir evde düğmeye basılınca patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir evde düğmeye basılınca patlama meydana geldi - Son Dakika
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