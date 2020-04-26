Ankara'da bir firma 'Covid-19 Test Kabini' üretti - Son Dakika
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Ankara'da bir firma 'Covid-19 Test Kabini' üretti

19 dakika önce

ANKARA'da özel bir firma, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran 'Covid-19 Test Kabini' üretti.

Ankara'da bir firma 'Covid-19 Test Kabini' üretti, System.String[]

ANKARA'da özel bir firma, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran 'Covid-19 Test Kabini' üretti. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.

Ankara'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji AR-GE ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Covid-19 Test Kabini' üretti. Pozitif ve negatif  basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i de Eskişehir'e gönderildi. Üretilen 10 test kabinde günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.

'AMAÇ İÇERİDEKİ ORTAMIN STERİL OLMASI'

İlk test kabini Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nde 20 Nisan'da faaliyete geçti. Sincan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Alper Vardar, test kabininin iki parçadan oluştuğunu bildirdi. Hasta kabininde negatif basınç ünitesinin olduğunu belirten Vardar, "Bu sistem içerideki havayı alıp filtrelerden süzüp dışarıya verir. Amaç içerideki ortamın daha steril olmasıdır. Görevli arkadaşımızın bulunduğu kabinde de pozitif basınçlı bir filtre mevcuttur. Yukarıda olup temiz havayı süzer ve içeriye bu havayı basar" dedi.

'HER TESTTEN SONRA DEZENFEKSİYON YAPILIYOR'

Doktor Vardar, test yapılacak hastanın elindeki numune çubukları ve test tüpü ile kabine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanımız bu tüple hastadan burun ve ağızdan örnek alıp tekrar tüpün ağzını kapatır. Hastamız girdi ve tahlilleri alındı, çıktıktan sonra nedir yapılacak işlem? Buranın bir dezenfeksiyon işlemi mevcuttur. İki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle eldivenlerin yüzeysel bir temizliği sağlanmaktadır. Daha sonra burada bir makinemiz olup bu yüzeysel dezenfeksiyonu sağlamak için içeriye ilaçlı madde verilmektedir. Daha sonra bu kabin kapatılır yaklaşık 1-2 dakika ilaçlı bir şekilde durmaktadır. Ama yeni hasta geldiğinde numunesi diğer kabinden alınır. Temiz olan kabinde numuneleri alınır, hasta çıktıktan sonra yine aynı işlem oraya yapılır ve gelen hasta da bir sonraki kabine geçmektedir."

'SİNCAN'DA GÜNDE 100-150 TEST GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Test kabininin polikliniklerin dışında hastane bahçesine kurulduğunu anımsatan doktor Vardar, diğer hastalara bulaş riskinin azaltıldığını belirtti. Sağlık çalışanı arkadaşlarının daha güvenli bir şekilde çalıştığını kaydeden Vardar, "Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için test sayımız düşüktür, hasta sayısına göre değişebilir. 500 tane kadar alınabilir kapasiteleri vardır, ilgili firma tarafından bize beyan edilmiş. Gelen hasta sayısına göre bizde ortalama 100-150'yi bulmaktadır" diye konuştu.

Nurus COVİD-19 Test Kabini, Sincan'daki hastanenin yanı sıra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, -


Devlet Hastanesi, Eskişehir, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 05:15 Kaynak: DHA

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