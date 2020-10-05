Ankara'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ve 7 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Eylül- 4 Ekim'de uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 302 kişiden 33'ü tutuklandı.
Operasyonlarda 9 kilo 400 gram esrar, 1 kilo 300 gram eroin olmak üzere toplam 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir haftada 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika