Ankara'da bir haftada 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ve 7 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Eylül- 4 Ekim'de uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 302 kişiden 33'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 9 kilo 400 gram esrar, 1 kilo 300 gram eroin olmak üzere toplam 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.